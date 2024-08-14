Южная Корея и США провели учения с боевыми стрельбами

Военные Республики Корея и США провели учения с боевыми стрельбами на полигоне в 30 км к югу от границы с КНДР.

Военные Республики Корея и США провели учения с боевыми стрельбами на полигоне в 30 км к югу от границы с КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Учения проходили с 9 по 14 августа, помимо стрельб, стороны отрабатывали маневрирование. В тренировках приняли участие около 320 человек, были задействованы ударные вертолеты Apache. Для проверки слаженности командования сторон был создан совместный отряд, в который вошел американский батальон из бронетанковой дивизии.

Это подразделение ВС США прибыло в Республику Корея в рамках учений Pacific Fortitude, призванных дать оценку возможности армии по быстрому развертыванию личного состава в заданной точке, проведению там учений и возвращению на место постоянной дислокации.

Ранее американский батальон провел отдельные самостоятельные учения с боевыми стрельбами в Республике Корея, в которых приняли участие экипажи танков M1A2 Abrams, САУ M109-A6 Paladin, боевых машин пехоты M2A3 Bradley. Подразделение прибыло на юг Корейского полуострова в конце июля с базы на территории Техаса.