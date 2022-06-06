Южная Корея и США провели ответные запуски после ракетных испытаний КНДР

Южная Корея и Соединенные Штаты провели ответные запуски после ракетных испытаний КНДР.

Южная Корея и Соединенные Штаты провели ответные запуски после ракетных испытаний КНДР.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap , в общей сложности, было произведено восемь ракетных пусков по нескольким целям в море, согласно данным южнокорейского комитета начальников штабов.

Напомним, что 5 июня Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.

При этом, другие локации, помимо аэропорта Сунан, а также их количество не уточняется.

С начала года Северная Корея запустила 23 баллистические ракеты, в том числе шесть межконтинентальных баллистических ракет, причем каждый пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

По оценке Вашингтона, Северная Корея готовится к "седьмому ядерному испытанию" на полигоне Пунгери, при этом США готовы ослабить санкции - однако со стороны КНДР не последовало шагов по деэскалации.