Южная Корея и США проведут учения по высадке морского десанта

Вооруженные силы Республики Корея и США проведут с 26 августа по 7 сентября учения по высадке морского десанта Ssangyong на побережье Японского моря.

Вооруженные силы Республики Корея и США проведут с 26 августа по 7 сентября учения по высадке морского десанта Ssangyong на побережье Японского моря.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Военно-морские силы и Корпус морской пехоты Республики Корея.

"Маневры пройдут на уровне дивизии на побережье у города Пхохан. К ним привлекут около 40 кораблей, в том числе десантные корабли, а также примерно 40 самолетов, включая истребители F-35B. Будет задействовано столько же единиц десантной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители корпусов морской пехоты США и Республики Корея создадут объединенную штабную группу, которая будет руководить высадкой. В учениях впервые примут участие военные из командования операциями беспилотных летательных аппаратов Южной Кореи, которые будут проводить разведывательные мероприятия с помощью дронов. Второй год подряд участвует спецназ морской пехоты Великобритании.