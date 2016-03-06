​Южная Корея и США проведут самые крупные совместные учения

Баку. 6 Марта. REPORT.AZ/ Южная Корея и США начнут в ближайшее время крупнейшие совместные военные учения, чтобы «предупредить Северную Корею воздержаться от дальнейших провокаций».

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Учения начнутся 7 марта и продлятся до 30 апреля. Сообщается, что в них примут участие 300 тысяч южнокорейских военнослужащих и 15 тысяч американских.

Третьего марта в министерстве обороны Южной Кореи заявили, что власти КНДР произвели запуск нескольких ракет малой дальности. Позднее Ким Чен Ын заявил о подготовке КНДР к применению ядерного оружия в любой момент.