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Южная Корея и США подписали документ о принципах ядерного сдерживания

Южная Корея и США подписали документ о принципах ядерного сдерживания Южная Корея и США подписали совместный документ об общих принципах в сфере ядерного сдерживания.
Другие страны
11 июля 2024 г. 23:28
Южная Корея и США подписали документ о принципах ядерного сдерживания

Южная Корея и США подписали совместный документ об общих принципах в сфере ядерного сдерживания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из совместного заявления по итогам встречи президентов Юн Сок Ёля и Джо Байдена на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

"Президент Байден и президент Юн Сок Ёль приветствовали и одобрили значительный прогресс, которого достиг союз США и Республики Корея за первый год работы консультационной группы по ядерному планированию, свидетельством чему стало подписание американо-корейских Принципов ядерного сдерживания и ядерных операций на Корейском полуострове ("Документ о принципах") министерствами обороны США и Республики Корея", - говорится в документе.

Лидеры двух стран подчеркнули, что этот документ обеспечит "фундамент для усиления на всесторонней основе американо-корейского расширенного сдерживания".

Отмечается, что документ обрисовывает руководящие принципы для властей и военных двух стран в обеспечении "убедительных и эффективных политики и потенциала ядерного сдерживания".

Лидеры также отметили необходимость продолжать повышать эффективность работы консультационной группы ядерного сдерживания, в том числе путем расширения обмена информацией, а также добиваться дальнейшего прогресса в сфере ядерного и стратегического планирования, мер поддержки со стороны южнокорейских военных в проведении американских ядерных операций, стратегических коммуникациях, учениях и мерах по снижению рисков.

Помимо этого, в заявлении президентов двух стран подтверждается приверженность двух стран намерению дать "незамедлительный, сокрушительный и решительный ответ на любую ядерную атаку со стороны КНДР на Республику Корея". Байден отдельно подчеркнул, что меры расширенного сдерживания США подкреплены "всеми имеющимися у США возможностями, в том числе ядерными".

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