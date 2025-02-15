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Южная Корея и США планируют переговоры в Мюнхене

Южная Корея и США планируют переговоры в Мюнхене Дипломаты из США и Южной Кореи будут сегодня обсуждать тарифные планы президента США Дональда Трампа по отношению к Сеулу, двусторонние отношения, а также проблемы связанные с КНДР.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 09:39
Южная Корея и США планируют переговоры в Мюнхене

Дипломаты из США и Южной Кореи будут сегодня обсуждать тарифные планы президента США Дональда Трампа по отношению к Сеулу, двусторонние отношения, а также проблемы связанные с КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhaр.

Министр иностранных дел Республики Кореи Чо Тхэ Ёль встретится с госсекретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что станет первыми переговорами на высоком уровне между США и Южной Кореей с момента начала работы администрации Дональда Трампа.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya və ABŞ diplomatları Münxendə danışıqlar planlaşdırırlar

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