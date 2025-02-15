Южная Корея и США планируют переговоры в Мюнхене

Дипломаты из США и Южной Кореи будут сегодня обсуждать тарифные планы президента США Дональда Трампа по отношению к Сеулу, двусторонние отношения, а также проблемы связанные с КНДР.

Дипломаты из США и Южной Кореи будут сегодня обсуждать тарифные планы президента США Дональда Трампа по отношению к Сеулу, двусторонние отношения, а также проблемы связанные с КНДР.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhaр.

Министр иностранных дел Республики Кореи Чо Тхэ Ёль встретится с госсекретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что станет первыми переговорами на высоком уровне между США и Южной Кореей с момента начала работы администрации Дональда Трампа.