О нас

Южная Корея и США отработали на учениях противодействие помехам для GPS со стороны КНДР

Южная Корея и США отработали на учениях противодействие помехам для GPS со стороны КНДР Вооруженные силы Южной Кореи и США провели совместные космические учения, на которых отрабатывалось противодействие помехам для работы GPS со стороны КНДР.
Другие страны
24 апреля 2024 г. 08:28
Южная Корея и США отработали на учениях противодействие помехам для GPS со стороны КНДР

Вооруженные силы Южной Кореи и США провели совместные космические учения, на которых отрабатывалось противодействие помехам для работы GPS со стороны КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Как отмечается, в учениях принимали участие эскадрилья космических операций ВВС Республики Корея и Космические силы США в этой стране.

В ходе маневров отрабатывался сценарий, по которому Пхеньян создает помехи спутниковой связи и системе GPS. Стороны обменивались собранными при помощи американских военных спутников координатами целей, которые, по их мнению, могут быть источниками помех, для их поражения.

Участники учений также обсудили вопрос использования южнокорейских разведывательных спутников в осуществляемых и планируемых операциях. Южная Корея запустила свой первый военный разведывательный спутник в декабре 2023 года, а в апреле 2024 года - второй аппарат. К 2025 году Сеул планирует иметь группировку из пяти разведывательных спутников для наблюдения за КНДР.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в секторе Газа
24 апреля 2024 г. 08:07
Аргентина требует ареста иранского министра, считая его причастным к теракту в 1994 году
Аргентина требует ареста иранского министра, считая его причастным к теракту в 1994 году
24 апреля 2024 г. 07:13
У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,5
У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,5
24 апреля 2024 г. 06:44
Мексика намерена сотрудничать с NASA в сфере борьбы с пожарами, водоснабжения и связи
Мексика намерена сотрудничать с NASA в сфере борьбы с пожарами, водоснабжения и связи
24 апреля 2024 г. 05:42
Малый южнокорейский спутник Neonsat-1 вывели на орбиту
Малый южнокорейский спутник Neonsat-1 вывели на орбиту
24 апреля 2024 г. 05:16
Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан
Reuters: Канада разрешила Airbus использовать российский титан
24 апреля 2024 г. 04:49
В ФРГ начался апелляционный процесс по спору между Adidas и Nike
В ФРГ начался апелляционный процесс по спору между Adidas и Nike
24 апреля 2024 г. 03:18
В Северной Македонии пройдут выборы президента
В Северной Македонии пройдут выборы президента
24 апреля 2024 г. 02:19
В США выразили заинтересованность в установлении стабильных отношений с Китаем в ИТР
В США выразили заинтересованность в установлении стабильных отношений с Китаем в ИТР
24 апреля 2024 г. 01:27
Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню прошли процедурное голосование в Сенате
Законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню прошли процедурное голосование в Сенате
24 апреля 2024 г. 01:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi