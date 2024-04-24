Южная Корея и США отработали на учениях противодействие помехам для GPS со стороны КНДР

Вооруженные силы Южной Кореи и США провели совместные космические учения, на которых отрабатывалось противодействие помехам для работы GPS со стороны КНДР.

Вооруженные силы Южной Кореи и США провели совместные космические учения, на которых отрабатывалось противодействие помехам для работы GPS со стороны КНДР.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

Как отмечается, в учениях принимали участие эскадрилья космических операций ВВС Республики Корея и Космические силы США в этой стране.

В ходе маневров отрабатывался сценарий, по которому Пхеньян создает помехи спутниковой связи и системе GPS. Стороны обменивались собранными при помощи американских военных спутников координатами целей, которые, по их мнению, могут быть источниками помех, для их поражения.

Участники учений также обсудили вопрос использования южнокорейских разведывательных спутников в осуществляемых и планируемых операциях. Южная Корея запустила свой первый военный разведывательный спутник в декабре 2023 года, а в апреле 2024 года - второй аппарат. К 2025 году Сеул планирует иметь группировку из пяти разведывательных спутников для наблюдения за КНДР.