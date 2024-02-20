Южная Корея и США обсуждают визит Блинкена в Сеул в марте

Республика Корея и Соединенные Штаты обсуждают возможный визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул в марте по случаю проведения третьего Саммита за демократию.

Республика Корея и Соединенные Штаты обсуждают возможный визит Госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул в марте по случаю проведения третьего Саммита за демократию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

По данным источников, окончательное решение о поездке пока не принято, но она вероятна. Если приедет Блинкен, то президент США Джо Байден, скорее всего, будет участвовать в онлайн-формате, считают собеседники агентства.

В этом году организатором Саммита за демократию является Республика Корея, точная дата мероприятия пока не объявлена. Ранее подобные саммиты проходили в смешанном формате: лидеры стран участвовали в онлайн-формате, а министры - в очном.

Госсекретарь США посещал Сеул в ноябре 2023 года.