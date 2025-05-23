Южная Корея и США не обсуждали сокращение американского воинского контингента

Министерство обороны Республики Корея заявило, что Сеул не обсуждал с Вашингтоном сокращение численности американского военного контингента на юге Корейского полуострова с 28,5 тыс. до 24 тыс. человек.

Министерство обороны Республики Корея заявило, что Сеул не обсуждал с Вашингтоном сокращение численности американского военного контингента на юге Корейского полуострова с 28,5 тыс. до 24 тыс. человек.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap.

"Обсуждения вопросов, связанных с выводом американского контингента, между Республикой Корея и США не было", - заявили в ведомстве.

В Сеуле добавили, что будут сотрудничать с Вашингтоном ради усиления совместной обороноспособности и укрепления мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность вывода порядка 4,5 тыс. своих военнослужащих из Южной Кореи. Их могут перебросить в другие части Индо-Тихоокеанского региона, в том числе на Гуам. Эту инициативу еще не представили на рассмотрение президенту США Дональду Трампу, она находится на стадии обсуждения среди высокопоставленных должностных лиц американской администрации.

В Министерстве обороны США агентству Рёнхап заявили, что им "нечего объявить" в связи с возможностью сокращения контингента. Агентство отмечает, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился разработать новую стратегию национальной обороны, в которой следует учесть "распределение бремени" расходов с союзниками и противостояние с Китаем. Окончательный проект стратегии будет представлен Хегсету до 31 августа.