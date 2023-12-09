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Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий

Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере новых технологий Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере перспективных технологий, включая биотехнологии, искусственный интеллект, полупроводники, производство аккумуляторов и энергетику.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 14:50

Южная Корея и США намерены укреплять сотрудничество в сфере перспективных технологий, включая биотехнологии, искусственный интеллект, полупроводники, производство аккумуляторов и энергетику.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщила администрация южнокорейского президента.

9 декабря в Сеуле под председательством директора управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чо Тхэ Ёна и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана состоялось первое заседание межведомственных рабочих групп в рамках двустороннего диалога по "ключевым и перспективным технологиям следующего поколения".

США и Южная Корея решили расширить поддержку совместных исследовательских проектов Министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея и американского Национального научного фонда.

Они намерены инвестировать около 10 млн долларов США в поддержку сотрудничества в сфере исследования биотехнологий. Помимо этого, государства планируют наладить кооперацию между своими будущими центрами технологий полупроводниковой отрасли.

Участники заседания рабочих групп также договорились провести встречу представителей фармакологического бизнеса и профильных государственных органов. Стороны условились расширить сотрудничество специализированных центров в исследованиях, связанных с экологически чистой энергетикой и производством аккумуляторов.

США и Южная Корея готовы взаимодействовать при создании коммуникационной инфраструктуры, в том числе сетей связи пятого и шестого поколений, в третьих странах, например в Юго-Восточной Азии.

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