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Южная Корея и США начинают военные учения

Южная Корея и США начинают военные учения Южная Корея и США начинают ежегодные крупные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS).
Другие страны
19 августа 2024 г. 07:47
Южная Корея и США начинают военные учения

Южная Корея и США начинают ежегодные крупные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap, маневры призваны укрепить совместную оборонную готовность и способность противостоять "угрозам со стороны КНДР".

Учения UFS состоятся 19-29 августа. В их программе — тренировка солдат на основе компьютерного моделирования, применение на практике навыков по гражданской обороне. В основе учений — сценарии полномасштабной войны с использованием различных средств, включая наземные, морские, воздушные, кибернетические и космические.

Организаторы уверены, что подобные тренировки еще больше укрепят потенциал и готовность Южной Кореи и США реагировать на любые провокации и защищаться от ядерного оружия.

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