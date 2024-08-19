Южная Корея и США начинают военные учения

Южная Корея и США начинают ежегодные крупные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS).
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Учения UFS состоятся 19-29 августа. В их программе — тренировка солдат на основе компьютерного моделирования, применение на практике навыков по гражданской обороне. В основе учений — сценарии полномасштабной войны с использованием различных средств, включая наземные, морские, воздушные, кибернетические и космические.
Организаторы уверены, что подобные тренировки еще больше укрепят потенциал и готовность Южной Кореи и США реагировать на любые провокации и защищаться от ядерного оружия.