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Южная Корея и США начали проведение совместных учений ВВС

Южная Корея и США начали проведение совместных учений ВВС Республика Корея и Соединенные Штаты начали проведение совместных учений ВВС двух стран.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 06:55
Южная Корея и США начали проведение совместных учений ВВС

Республика Корея и Соединенные Штаты начали проведение совместных учений ВВС двух стран.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на командование ВВС Южной Кореи. Кроме того, также страны начали учения по противоракетной обороне совместно с Японией.

По его данным, маневры продлятся 12 дней. Мероприятие направлено на улучшение координации военно-воздушных подразделений стран и расширение их оперативных возможностей, отмечает агентство. Для этого планируется провести учебные вылеты совместных ударных авиационных групп и отработку действий по оказанию поддержки в воздухе на близких дистанциях.

В учениях принимают участие более 60 самолетов ВВС Южной Кореи, включая истребители моделей F-35A, F-15K и KF-16. С американской стороны задействованы около 40 самолетов, в числе которых модели F-16 и A-10, а также истребители и штурмовики F-35B и FA-18 Корпуса морской пехоты ВС США.

Также в маневрах принимают участие три корабля - эсминец южнокорейского флота ROKS Yulgok Yi I, эсминец ВМС США USS Benfold и корабль Морских сил самообороны Японии JS Atago. Все они оснащены комплексами Aegis.

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