Южная Корея и США начали проведение совместных учений ВВС

Республика Корея и Соединенные Штаты начали проведение совместных учений ВВС двух стран.

Республика Корея и Соединенные Штаты начали проведение совместных учений ВВС двух стран.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на командование ВВС Южной Кореи. Кроме того, также страны начали учения по противоракетной обороне совместно с Японией.

По его данным, маневры продлятся 12 дней. Мероприятие направлено на улучшение координации военно-воздушных подразделений стран и расширение их оперативных возможностей, отмечает агентство. Для этого планируется провести учебные вылеты совместных ударных авиационных групп и отработку действий по оказанию поддержки в воздухе на близких дистанциях.

В учениях принимают участие более 60 самолетов ВВС Южной Кореи, включая истребители моделей F-35A, F-15K и KF-16. С американской стороны задействованы около 40 самолетов, в числе которых модели F-16 и A-10, а также истребители и штурмовики F-35B и FA-18 Корпуса морской пехоты ВС США.

Также в маневрах принимают участие три корабля - эсминец южнокорейского флота ROKS Yulgok Yi I, эсминец ВМС США USS Benfold и корабль Морских сил самообороны Японии JS Atago. Все они оснащены комплексами Aegis.