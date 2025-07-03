Южная Корея и США могут не успеть достичь договоренностей о пошлинах до 8 июля

Республике Корея и США может потребоваться больше времени для заключения соглашения о торговых пошлинах, чем планировалось ранее.

Республике Корея и США может потребоваться больше времени для заключения соглашения о торговых пошлинах, чем планировалось ранее.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён.

Ранее стороны условились, что попытаются достичь договоренностей до 8 июля. "Очевидно, что переговоры о тарифах - непростой вопрос. Сложно с определенностью говорить о том, сможем ли мы завершить их до 8 июля. Мы делаем все возможное", - сказал Ли Чжэ Мён.

Глава Республики Корея отметил, что они с США пытаются найти взаимоприемлемые варианты в различных сферах. "Нужно достичь результатов, которые были бы выгодны обеим сторонам, но сейчас нет ясности, чего хотят стороны", - сказал Ли Чжэ Мён. Южнокорейский лидер повторил, что приложит все необходимые усилия в этом вопросе.