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Южная Корея и США могут не успеть достичь договоренностей о пошлинах до 8 июля

Южная Корея и США могут не успеть достичь договоренностей о пошлинах до 8 июля Республике Корея и США может потребоваться больше времени для заключения соглашения о торговых пошлинах, чем планировалось ранее.
Другие страны
3 июля 2025 г. 08:46
Южная Корея и США могут не успеть достичь договоренностей о пошлинах до 8 июля

Республике Корея и США может потребоваться больше времени для заключения соглашения о торговых пошлинах, чем планировалось ранее.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил южнокорейский президент Ли Чжэ Мён.

Ранее стороны условились, что попытаются достичь договоренностей до 8 июля. "Очевидно, что переговоры о тарифах - непростой вопрос. Сложно с определенностью говорить о том, сможем ли мы завершить их до 8 июля. Мы делаем все возможное", - сказал Ли Чжэ Мён.

Глава Республики Корея отметил, что они с США пытаются найти взаимоприемлемые варианты в различных сферах. "Нужно достичь результатов, которые были бы выгодны обеим сторонам, но сейчас нет ясности, чего хотят стороны", - сказал Ли Чжэ Мён. Южнокорейский лидер повторил, что приложит все необходимые усилия в этом вопросе.

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