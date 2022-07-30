Южная Корея и США договорились расширить совместные учения

Главы министерств обороны Южной Кореи и США Ли Чжон Соп и Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне договорились расширить практику проведения совместных военных учений и возобновить стратегический диалог по вопросам сдерживания.

Главы министерств обороны Южной Кореи и США Ли Чжон Соп и Ллойд Остин на встрече в Вашингтоне договорились расширить практику проведения совместных военных учений и возобновить стратегический диалог по вопросам сдерживания.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на южнокорейское министерство.

"Два министра договорились объединить совместные военные учения двух стран во второй половине 2022 года с учениями ВС Республики Корея и продолжить укрепление позиций сдерживания, включая систему противоракетной обороны и стратегические активы США, развернутые на Корейском полуострове", - говорится в пресс-релизе министерства обороны РК по итогам встречи.

В нем отмечается: "Министры двух стран согласились с тем, что состояние безопасности на Корейском полуострове является крайне серьезным из-за продолжающихся провокаций Северной Кореи, и подчеркнули, что альянс Южной Кореи и США будет только укрепляться перед лицом провокаций Северной Кореи",

Шеф Пентагона также подтвердил приверженность США обороне Южной Кореи, обратив внимание на то, что КНДР в настоящее время "переживает самый активный период ракетных испытаний в истории", информирует агентство "Ренхап".

Ли Чжон Соп и Остин предупредили, что "Южная Корея и США совместно примут жесткие меры против северокорейского ядерного испытания", о подготовке к которому ранее сообщала южнокорейская разведка.

Накануне командующий вооруженными силами США в Южной Корее Пол Лакамера заявил, что военный альянс США и Южной Кореи имеет большое значение и должен обеспечивать "стратегическую глубину" для решения любых глобальных проблем, включая северокорейскую.