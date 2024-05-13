Южная Корея и Куба реанимируют дипотношения спустя 65 лет

Южная Корея и Куба начали официальные переговоры по вопросу открытия в Сеуле кубинской дипломатической миссии и южнокорейской - в Гаване, спустя 65 лет после разрыва дипотношений.

Южная Корея и Куба начали официальные переговоры по вопросу открытия в Сеуле кубинской дипломатической миссии и южнокорейской - в Гаване, спустя 65 лет после разрыва дипотношений.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на южнокорейский МИД.

По данным агентства, в Сеул для встреч с представителями внешнеполитического ведомства Южной Кореи накануне отбыл советник-посланник посольства Кубы в Китае Марио Альсугарай.

"Две страны продолжат сотрудничество для того, чтобы процесс открытия посольств продвигался должным образом", - говорится в сообщении ведомства.

Агентство напоминает, что Сеул и Гавана в феврале объявили о восстановлении дипломатических отношений, а в апреле достигли соглашения об открытии дипломатических миссий.

Напомним, что дипломатические отношения между Сеулом и Гаваной были разорваны в 1959 году после победы революционных сил на Кубе. Первые шаги по восстановлению связей стороны предприняли в 2016 году, когда торговые палаты двух стран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал обмен делегациями, информацией, касающейся торговли, а также проведение совместных форумов.