Южная Корея и КНДР восстановят видеоцентры для встреч семей, разделенных Корейской войной

Южнокорейское министерство объединения отмечает, что параллельно планирует обсудить с представителями Пхеньяна вопросы ремонта и модернизации таких центров, находящихся в КНДР

Республика Корея начнет в апреле работы по ремонту и модернизации центров для проведения встреч членов разделенных семей в режиме видеоконференций. как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщило во вторник южнокорейское министерство объединения.

"Работы в 13 центрах начнутся в среду и будут завершены до конца текущего месяца", - говорится в сообщении. Министерство отмечает, что параллельно планирует обсудить с представителями Пхеньяна вопросы ремонта и модернизации таких центров, находящихся в КНДР. Ведомство подчеркивает, что такая возможность появилась после того, как Совбез ООН вывел из-под антисеверокорейских санкций поставки в КНДР оборудования для проведения видеоконференций.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе пхеньянского саммита в сентябре 2018 года договорились активизировать работу по организации видеоконференций с участием членов семей, разделенных Корейской войной (1950-1953).

Проблема разделенных семей является одним из самых актуальных гуманитарных вопросов в межкорейских отношениях, поскольку средний возраст таких граждан превышает 80 лет и с каждым годом их остается все меньше. В последний раз встреча разделенных семей состоялась в августе прошлого года на северокорейском курорте в горах Кымгансан, до этого такие мероприятия не проводились на протяжении трех лет на фоне охлаждения двусторонних отношений.