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Южная Корея и КНДР восстановили линии связи

Южная Корея и КНДР восстановили линии связи Разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановили после того, как лидеры стран в переписке договорились.
Другие страны
27 июля 2021 г. 08:09
Южная Корея и КНДР восстановили линии связи

Разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР восстановили после того, как лидеры стран в переписке договорились.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила президентская администрация Республики Корея.

По данным ведомства, связь была восстановлена во вторник впервые за 14 месяцев с момента прекращения работы всех линий 9 июня 2020 года. Полномочные органы двух стран провели в 10.00 первый звонок.

"Южная и Северная Корея 27 июля в 10.00 (05.00 - бакинское время) решили восстановить бывшие разорванными все это время линии связи и провели первый звонок. Мы надеемся, что восстановление межкорейской линии связи положительно отразится на развитии и восстановлении межкорейских отношений", - отметили в администрации президента Южной Кореи.

Подчеркивается, что договоренность о восстановлении связи была достигнута при обмене посланиями лидеров двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya və KXDR arasında rabitə xətləri bərpa olundu

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