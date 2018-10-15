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    Южная Корея и КНДР проведут военные переговоры на уровне генералов

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Южная Корея и КНДР договорились в ближайшее время начать военные переговоры на генеральском уровне.

    Как передает Report, об этом сообщает "Рёнхап" со ссылкой на совместное заявление.

    "Юг и Север решили провести в ближайшее время военные переговоры на генеральском уровне и обсудить вопросы прекращения военной конфронтации в районах противостояния, в том числе в демилитаризованной зоне", — отмечается в заявлении.

    Ранее представитель южнокорейского Министерства объединения Пэк Дэ Хён заявил, что Республика Корея и КНДР ведут консультации по подготовке к переговорам на высоком уровне.

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