Южная Корея и ЕС намерены усилить давление на Россию из-за ситуации в Украине

Республика Корея и Евросоюз (ЕС) намерены усилить "коллективное давление" на Россию из-за ситуации в Украине.

Республика Корея и Евросоюз (ЕС) намерены усилить "коллективное давление" на Россию из-за ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, распространенном в понедельник по итогам встречи президента Республики Корея Юн Сок Ёля, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Европейского совета Шарля Мишеля в Сеуле.

"Мы согласны сохранять и увеличить коллективное давление на Россию, в частности посредством эффективного исполнения соответствующих ограничительных мер", - заявили лидеры Южной Кореи и ЕС. Они поддержали работу Международного уголовного суда и усилия по "привлечению к ответственности за нарушения международного права", якобы имевшие место в ходе специальной военной операции в Украине.

"Мы привержены поддержке усилий по восстановлению Украины и сохраняем решимость поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы обсудили способы увеличения нашей помощи Украине, чтобы она могла удовлетворить свои потребности в финансовой, материальной, гуманитарной области и в сфере безопасности", - говорится в заявлении.

ЕС и Республика Корея причислили события в Украине и ракетную и ядерную программы КНДР к "угрозам глобальному миру и безопасности". Стороны осудили пуски баллистических ракет КНДР и призвали Пхеньян прекратить ядерную программу и "упоминание возможности использования ядерного оружия". Сеул и Брюссель выразили приверженность достижению денуклеаризации Корейского полуострова.