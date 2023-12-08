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Южная Корея и Австралия подписали контракт на поставку 129 БМП Redback

Южная Корея и Австралия подписали контракт на поставку 129 БМП Redback Местное подразделение южнокорейской компании Hanwha Aerospace и власти Австралии подписали контракт на поставку 129 боевых машин пехоты (БМП) Redback на сумму $2,4 млрд.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 07:55
Южная Корея и Австралия подписали контракт на поставку 129 БМП Redback

Местное подразделение южнокорейской компании Hanwha Aerospace и власти Австралии подписали контракт на поставку 129 боевых машин пехоты (БМП) Redback на сумму $2,4 млрд.

Как передает Report, об этом сообщила компания на своем сайте.

Техника будет производиться в Австралии. Контракт будет выполнен к 2028 году, первые БМП будут готовы в 2027 году. Это уже второй экспортный контракт для южнокорейской компании в Австралии, в 2021 году Hanwha Aerospace заключила соглашение о производстве гаубиц K9.

В июле министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой заявил, что правительство закупит для вооруженных сил страны 129 боевых машин пехоты у австралийского подразделения южнокорейской корпорации. Тогда он подчеркнул, что новые машины "заменят бронетранспортеры M113 компании Defence, приобретенные в 1964 году, и обеспечат солдатам современный, высокий уровень защиты и мобильности". Агентство Yonhap указывает, что тогда компания стала победителем тендера.

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