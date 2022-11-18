Южная Корея готовит новые санкции в отношении КНДР

После пуска баллистической ракеты из КНДР, президент Южной Кореи Юн Сок Ель дал указания ввести против Северной Кореи санкции.

После пуска баллистической ракеты из КНДР, президент Южной Кореи Юн Сок Ель дал указания ввести против Северной Кореи санкции.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Президент Юн Сок Ель приказал усилить совместную оборонную готовность Южной Кореи и США, активно ввести в действие обширный план по сдерживанию Северной Кореи, обговоренный между Южной Кореей и США", - говорится в заявлении офиса президента.

Отметим, что 18 ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о предположительном падении баллистической ракеты КНДР около острова Хоккайдо. Это уже шестой пуск баллистических ракет в ноябре и 34-й ракетный пуск за этот год, если учитывать также пуски крылатых ракет.