О нас

Южная Корея готовит новые санкции в отношении КНДР

Южная Корея готовит новые санкции в отношении КНДР После пуска баллистической ракеты из КНДР, президент Южной Кореи Юн Сок Ель дал указания ввести против Северной Кореи санкции.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 12:28
Южная Корея готовит новые санкции в отношении КНДР

После пуска баллистической ракеты из КНДР, президент Южной Кореи Юн Сок Ель дал указания ввести против Северной Кореи санкции.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Президент Юн Сок Ель приказал усилить совместную оборонную готовность Южной Кореи и США, активно ввести в действие обширный план по сдерживанию Северной Кореи, обговоренный между Южной Кореей и США", - говорится в заявлении офиса президента.

Отметим, что 18 ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о предположительном падении баллистической ракеты КНДР около острова Хоккайдо. Это уже шестой пуск баллистических ракет в ноябре и 34-й ракетный пуск за этот год, если учитывать также пуски крылатых ракет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке South Korea preparing new sanctions against North Korea

Самое читаемое

В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
В Азербайджане внесены изменения в правила техосмотра транспортных средств
12 ноября 2022 г. 14:18
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
Две российские ракеты упали на территории Польши, есть погибшие
15 ноября 2022 г. 22:41
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
Зеленский в обращении к участникам саммита G20 назвал условия прекращения войны
15 ноября 2022 г. 09:20
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
В Баку изменена схема движения двух маршрутных автобусов
15 ноября 2022 г. 10:07
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
Стала известна причина и подробности убийства, в котором подозревается Рашад Даглы
11 ноября 2022 г. 16:05
Число пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
ВидеоЧисло пострадавших при взрыве в Стамбуле возросло до 81 - ОБНОВЛЕНО-4
13 ноября 2022 г. 21:48
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет
12 ноября 2022 г. 13:56
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi