Южная Корея готова предоставить защиту северокорейским военным, попавшим в плен в Украине

Южная Корея заявила о готовности предоставить защиту и поддержку попавшим в плен в Украине северокорейским солдатам, которые выразят желание перебраться на юг.
Как передает Report со ссылкой на корейские СМИ, об этом сообщило министерство иностранных дел Сеула в среду, ссылаясь на информацию о том, что один из северокорейских солдат, захваченных украинскими силами, попросил убежище в Южной Корее.
По информации СМИ, северокорейский солдат, известный под фамилией Ри, рассказал, что не знал о своем участии в боевых действиях против Украины. По его словам, он был отправлен в Россию под предлогом прохождения стажировки. Ранее сообщалось, что Северная Корея направила около 11 тыс. военнослужащих для поддержки России в войне с Украиной.
“Северокорейские солдаты, согласно Конституции, являются нашими гражданами, и уважение их свободной воли в отношении репатриации соответствует международному праву и обычной практике”, - заявило министерство.
Сеул довел свою позицию до сведения Киева и продолжит консультации по этому вопросу. В министерстве также подчеркнули, что люди не должны принудительно возвращаться в места, где могут подвергнуться преследованиям.
Отмечается, что два северокорейских военнопленных были захвачены украинскими силами во время боев на западной границе России, в Курской области. Один из них, находящийся в плену, ранее заявил о своем желании перебраться в Южную Корею.
Сеул заявил о готовности предоставить необходимую защиту и поддержку солдатам в соответствии с законами и основными принципами приема граждан.