Южная Корея экспортировала оружия на $9,5 млрд в 2024 году

Республика Корея в 2024 году экспортировала оружия на $9,5 млрд, что в полтора раза меньше целевого показателя, который был установлен на уровне $15 млрд.

Республика Корея в 2024 году экспортировала оружия на $9,5 млрд, что в полтора раза меньше целевого показателя, который был установлен на уровне $15 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Yonhap.

Управление программ оборонных закупок Республики Корея предоставило депутату Ю Ён Вону от правящей партии "Гражданская сила" предварительные данные за 2024 год. При этом экспорт оборонной продукции сокращается второй год подряд. В 2022 году Республика Корея поставила вооружения на рекордные $17,3 млрд, в 2023 году - на $13,5 млрд.

Первоначально управление рассчитывало, что в этом году экспорт вооружений достигнет $20 млрд, но во втором полугодии снизило ожидания. Власти связывают это с тем, что сделка с Польшей на поставку очередной партии танков K-2 на $7 млрд не была заключена до конца года. Депутат Ю Ён Вон прогнозирует, что в следующем году экспорт может вырасти до $24 млрд благодаря контрактам с Польшей и Саудовской Аравией (на $1 млрд). В управлении добавили, что планируют "вскоре" опубликовать окончательные данные за 2024 год.

В 2024 году южнокорейская торговая корпорация STX заявила, что поставит в Перу 30 колесных бронетранспортеров K808 на сумму $60 млн. 23 декабря стало известно, что компания Korea Aerospace Industries (KAI) подписала контракт на поставку вертолетов KUH-1 Surion на $93,7 млн в Ирак. 20 сентября южнокорейские власти проинформировали о поставках зенитно-ракетных комплексов "Чхонгун-2" на $2,78 млрд в Ирак. В феврале 2024 года Саудовская Аравия приобрела 10 комплексов "Чхонгун-2" за $3,2 млрд. В июле Сеул и Бухарест договорились об экспорте самоходок К-9 и боеприпасов к ним на $939 млн.