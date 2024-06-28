Южная Корея дополнит список запрещенных к ввозу в Россию товаров

Южная Корея добавит еще 243 наименования в список экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию и Беларусь.

Южная Корея добавит еще 243 наименования в список экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию и Беларусь.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство промышленности Южной Кореи.

Таким образом перечень запрещенных к ввозу товаров расширится до 1 402 пунктов. Ожидается, что изменения вступят в силу к концу августа после завершения необходимых процедур.

Новые ограничительные меры коснутся деталей для оптических приборов и датчиков, а также металлорежущего оборудования. Отмечается, что общим правилом будет запрет на поставку, но правительство готово рассмотреть отдельные случаи, в том числе если заключение сделки произошло до оглашения новых санкционных мер.

Советник по нацбезопасности Южной Кореи Чан Хо Джин накануне заявил о расширении экспортного контроля против России. Основной причиной этого Джин назвал подписание между Россией и Северной Кореей договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был подписан в ходе официального визита президента Владимира Путина в КНДР 18-19 июня.