Южная Кореи рассчитывает на помощь лидера Китая в возобновлении диалога Сеула и Пхеньяна

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 14:22
    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провел в субботу первые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Как передает Report со ссылкой на Yonhap, обе стороны выразили надежду на укрепление отношений.

    Это первый визит лидера КНР в Южную Корею за последние 11 лет, он состоялся в рамках саммита АТЭС.

    Южнокорейский лидер выразил надежду на содействие Китая в возобновление переговоров между Южной Кореей и КНДР, поскольку в последнее время между Пекином и Пхеньяном активизировались контакты. По его мнению, встреча с главой КНР "заложит фундамент для осязаемых результатов, которые почувствуют народы обеих стран".

    "Я надеюсь, что Республика Корея и Китай усилят стратегическое взаимодействие, воспользуются сложившейся ситуацией и будут работать над возобновлением диалога с Северной Кореей. Значение региональной безопасности невозможно переоценить", - сказал Ли.

    Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай высоко ценит отношения с Южной Кореей и намерен сохранять последовательность и стабильность своей политики. Он также выразил готовность Пекина углублять взаимодействие с Сеулом.

    "Китай готов укреплять диалог с Южной Кореей, совместно отвечать на вызовы, способствовать стабильному и долгосрочному развитию стратегических отношений и вносить больший вклад в мир и развитие региона", - сказал китайский лидер.

    По его мнению Южная Корея и Китай являются близкими соседями и неразрывными партнёрами по сотрудничеству.

    Сеул и Пекин по итогам переговоров в субботу подписали 7 меморандумов о взаимопонимании - по обмену валют, совместной борьбе с кибермошенничеством, усилению взаимодействия в торговле и сфере услуг, Плану экономического сотрудничества на 2026-2030гг, реализации программы партнерства в области стартапов и др. направлениям.

