Юрий Малашко: Началась миграция украинцев с подконтрольных России территорий через третью страну

Началась миграция украинцев с подконтрольных России территорий через третью страну.

Началась миграция украинцев с подконтрольных России территорий через третью страну.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил глава военной администрации Запорожской области Украины Юрий Малашко.

"По всей линии фронта у простых граждан нет возможности свободного перехода. Кроме того, эти территории заминированы. Российская сторона не разрешает проезд гражданам Украины, оставшимся на оккупированных территориях. Мы призываем людей переходить через третьи страны на другие наши территории. Некоторые уже воспользовались этой возможностью", - добавил он.