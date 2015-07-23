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    Юнкер: возможность выхода Греции из еврозоны больше не обсуждается

    Ранее лидеры стран еврозоны достигли договоренности по урегулированию греческого долгового кризиса

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Возможность выхода Греции из еврозоны больше не является предметом обсуждения, заявил в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

    На прошлой неделе лидеры стран еврозоны приняли единогласное решение по урегулированию греческого долгового кризиса, которое позволит стране остаться в зоне евро. Таким образом, саммит сохранил союз в нынешнем составе.

    "Предполагаю, что выход Греции из еврозоны, определенно, больше не обсуждается", — приводит агентство DPA слова Юнкера, выступившего с таким заявлением в эфире радио Oe1.

    Юнкер добавил, что все еще зависит от стараний греческих политиков. Если Греция сдержит свои обещания в рамках запланированного соглашения с международными кредиторами, то можно ожидать "длительный период определенного затишья", отметил Юнкер.

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