Юнкер: возможность выхода Греции из еврозоны больше не обсуждается

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Возможность выхода Греции из еврозоны больше не является предметом обсуждения, заявил в четверг председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе лидеры стран еврозоны приняли единогласное решение по урегулированию греческого долгового кризиса, которое позволит стране остаться в зоне евро. Таким образом, саммит сохранил союз в нынешнем составе.

"Предполагаю, что выход Греции из еврозоны, определенно, больше не обсуждается", — приводит агентство DPA слова Юнкера, выступившего с таким заявлением в эфире радио Oe1.

Юнкер добавил, что все еще зависит от стараний греческих политиков. Если Греция сдержит свои обещания в рамках запланированного соглашения с международными кредиторами, то можно ожидать "длительный период определенного затишья", отметил Юнкер.