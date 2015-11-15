Юнкер не считает нужным менять миграционную политику ЕС

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не видит необходимости вносить изменения в миграционную политику ЕС в свете совершенных в Париже нападений, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Выступая на саммите "Большой двадцатки" в Турции, Юнкер подчеркнул, что совершившие нападение в Париже были в первую очередь преступниками, а не беженцами.

При этом ранее сообщалось, что один из нападавших был гражданином Сирии, прибывшим в Грецию шесть недель назад.

Между тем власти Польши и Словакии заявляют, что не намерены выполнять европейское соглашение, по которому они обязаны принять десятки тысяч беженцев, в последние месяцы прибывших в ЕС из стран Африки и Ближнего Востока.