Юнкер: ЕС необходимо создать Европейский оборонный союз к 2025 году

© EUobserver

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюзу нужно создать Европейский оборонный союз к 2025 году, этого от европейцев хочет и НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, выступая с программной речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"В области обороны требуется больше усилий. Учреждение Европейского оборонного фонда значится в нашей повестке, идет создание постоянного структурированного сотрудничества PESCO в области обороны. К 2025 году нам нужен работающий Европейский оборонный союз. Он нужен нам, и НАТО хотела бы, чтобы у нас он был", - заявил Юнкер.

Он также подчеркнул, что Евросоюз не исключает возможности дальнейшего расширения, но до 2019 года новых стран сообщество точно не примет.

"Очевидно, что за время полномочий этой Комиссии и этого Парламента до 2019 года дальнейшего расширения не будет. Ни один кандидат еще не готов. Но в дальнейшем Европейский союз будет насчитывать больше, чем 27 стран", - отметил председатель ЕК.