ЮНИСЕФ: За прошлый месяц убито почти 100 украинских детей

В апреле в Украине было убито почти 100 детей. Фактические цифры могут быть значительно выше.

В апреле в Украине было убито почти 100 детей. Фактические цифры могут быть значительно выше.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил в четверг в Совете Безопасности ООН высокопоставленный представитель ЮНИСЕФ Омар Абди.

"Только за последний месяц ООН подтвердила, что около 100 детей были убиты, и мы считаем, что фактические цифры значительно выше", - сказал он.

Абди также уточнил, что образовательные заведения также подвергаются атакам и используются в военных целях:

"По состоянию на прошлую неделю по меньшей мере 15 из 89 поддерживаемых ЮНИСЕФ школ на востоке Украины были повреждены или разрушены с начала войны. Сотни школ по всей стране пострадали от тяжелой артиллерии, авиаударов и другого оружия взрывного действия в населенных пунктах", - сказал он.