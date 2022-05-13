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ЮНИСЕФ: За прошлый месяц убито почти 100 украинских детей

ЮНИСЕФ: За прошлый месяц убито почти 100 украинских детей В апреле в Украине было убито почти 100 детей. Фактические цифры могут быть значительно выше.
Другие страны
13 мая 2022 г. 07:16
ЮНИСЕФ: За прошлый месяц убито почти 100 украинских детей

В апреле в Украине было убито почти 100 детей. Фактические цифры могут быть значительно выше.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил в четверг в Совете Безопасности ООН высокопоставленный представитель ЮНИСЕФ Омар Абди.

"Только за последний месяц ООН подтвердила, что около 100 детей были убиты, и мы считаем, что фактические цифры значительно выше", - сказал он.

Абди также уточнил, что образовательные заведения также подвергаются атакам и используются в военных целях:

"По состоянию на прошлую неделю по меньшей мере 15 из 89 поддерживаемых ЮНИСЕФ школ на востоке Украины были повреждены или разрушены с начала войны. Сотни школ по всей стране пострадали от тяжелой артиллерии, авиаударов и другого оружия взрывного действия в населенных пунктах", - сказал он.

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