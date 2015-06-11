ЮНИСЕФ: Восемьдесят процентов населения Йемена нуждаются в гумпомощи

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Восемьдесят процентов населения Йемена (более 20 миллионов человек) нуждаются в гуманитарной помощи.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в ЦАР Джереми Хопкинс.

"По последним данным, 20,4 миллиона человек нуждаются в том или ином виде гуманитарной помощи, из них 9,3 миллиона - дети", - цитирует агентство Рейтер Хопкинса, выступившего с таким заявлением в столице Йемена Сане.

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, 1,297 мирных жителей были убиты и 3,227 были ранены в результате столкновений в период с 26 марта по 7 июня. Гуманитарная обстановка в стране продолжает ухудшаться.





