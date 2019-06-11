ЮНИСЕФ: "В Йемене каждые два часа умирают мать и 6 новорождённых"

В Йемене на стадии беременности или при родах каждые два часа умирают мать и 6 новорождённых.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом говорится в отчёте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Согласно отчёту, причиной столь высокой смертности является продолжающаяся в стране уже который год гражданская война. Война приводит к физическому ослаблению женщин и младенцев, что в свою очередь ведёт к росту смертности. Женщины и новорождённые являются наиболее уязвимыми социальными группами.

В отчёте также отмечается, что война превратила Йемен в одну из наиболее бедных стран региона. В медицинских заведениях существует недостаток персонала.

Отметим, что уже несколько лет в Йемене продолжаются бои между хуситами и правительственными войсками.