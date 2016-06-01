​ЮНИСЕФ: В Фаллудже под угрозой со стороны ИГ находятся около 20 тыс. детей

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Не менее 20 тыс. детей остаются в иракском городе Эль-Фаллуджа под угрозой со стороны террористов группировки "Исламское государство" (ИГ), а также страдают от нехватки воды и продовольствия, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По подсчетам ЮНИСЕФ, по меньшей мере 20 тыс. детей остаются в пределах Эль-Фаллуджи, в 60 км от Багдада. По нашим данным, продукты питания и лекарства заканчиваются, также наблюдается нехватка питьевой воды", - говорится в заявлении представителя ЮНИСЕФ в Ираке Питера Хокинса.

Хокинс также добавил, что боевики ИГ заставляют детей вступать в свои ряды. "Дети, которые насильно вовлечены в участие в боевых действиях, рискуют жизнью и своим будущим, их заставляют использовать оружие и воевать со взрослыми", - заявил представитель ЮНИСЕФ.

Он отметил, что после начала военной операции в Эль-Фаллудже большинство жителей города переехали в два временных лагеря, часть из них нашла убежище у родственников.

Организация призвала все воюющие стороны защитить несовершеннолетних, а также предоставить им возможность безопасно покинуть город.