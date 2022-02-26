ЮНИСЕФ: Талибы собираются разрешить девочкам учиться в школах

«Талибан» демонстрирует готовность разрешить девочкам вернуться в школу.

"Талибан" демонстрирует готовность разрешить девочкам вернуться в школу.

Как передает Report со ссылкой на The Globe and Mile , об этом заявил глава Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ - Кэтрин Рассел.

"Талибы дали нам понять, что у них есть такое намерение, и мы надеемся, что это произойдет", - сказала Рассел.

По ее словам, афганские девочки могут вернуться в школы уже 21 марта, однако представитель ООН не исключила, что этому могут помешать различные обстоятельства и условия.

После прихода к власти в Афганистане боевиков движения "Талибан", девочкам после седьмого класса фактически запрещено ходить в школы. Возврат образования для девочек является одним из ключевых требований к режиму талибов со стороны международного сообщества.