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ЮНИСЕФ сообщает о рекордном количестве детей, пострадавших от войн в 2024 году

ЮНИСЕФ сообщает о рекордном количестве детей, пострадавших от войн в 2024 году По оценкам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), количество детей, живущих в зонах конфликтов или вынужденно перемещенных, достигло рекордного уровня.
Другие страны
28 декабря 2024 г. 19:04

По оценкам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), число живущих в зонах конфликтов или вынужденно перемещенных детей достигло рекордного уровня.

Как передает Report со ссылкой на DW News, об этом заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По оценкам ЮНИСЕФ, более 473 млн детей во всем мире и каждый шестой - живут в районах, затронутых конфликтами. Это привело к гибели, ранениям или нарушениям прав рекордного числа детей.

"Практически по всем показателям 2024 год стал одним из худших за всю историю ЮНИСЕФ для детей в зонах конфликтов - как по количеству пострадавших детей, так и по степени влияния на их жизни", - заявила Кэтрин Рассел.

Отмечается, что около 40% непривитых или недостаточно привитых детей живут в странах, затронутых конфликтами, что делает их уязвимыми к вспышкам таких заболеваний, как корь или полиомиелит, который недавно был обнаружен в Газе впервые за 25 лет.

"Дети в зонах военных действий ежедневно борются за выживание, что лишает их детства. Их школы бомбят, дома разрушают, а семьи разрывают. Они теряют не только безопасность и доступ к основным жизненно необходимым вещам, но и возможность играть, учиться и просто быть детьми ", - сказал Рассел.

Организация повторила призыв ко всем сторонам конфликтов прекратить страдания детей и обеспечить соблюдение их прав в соответствии с международными гуманитарными обязательствами.

"Мы не можем позволить, чтобы целое поколение детей стало сопутствующим ущербом в бесконтрольных войнах мира", - заявила Расселл.

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