ЮНИСЕФ подтвердил гибель 27 детей в результате химической атаки в Сирии

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 детей погибли в результате предполагаемой химической атаки в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Подтверждена гибель по меньшей мере 27 детей в результате атаки в Идлибе на северо-востоке Сирии", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ. "Еще 546 человек, в том числе множество детей, пострадали. Ожидается, что число жертв будет расти", - отметили в фонде.