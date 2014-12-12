​ЮНИСЕФ: около 230 млн. детей в мире живут в странах, затронутых вооруженными конфликтами

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Около 230 млн. детей в мире живут в странах, затронутых вооруженными конфликтами. 15 млн. из них находятся в районах, где вооруженное противостояние носит ожесточенный характер - в Центральноафриканской республике, Ираке, Южном Судане, Государстве Палестина, Сирии и на Украине. Как сообщает Report, такие данные приведены в распространенном сегодня в Женеве пресс-релизе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Этот год был катастрофическим для детей", - заявила в беседе с корр. ТАСС официальный представитель ЮНИСЕФ Сара Кроу.

На Украине число внутренне перемещенных детей составляет, по оценкам ЮНИСЕФ, 128 тысяч. С середины апреля по конец октября в районе Донецка и Луганска было убито не менее 36 детей, более 100 получили ранения.

В секторе Газа 538 детей были убиты, более 3370 ранены, полторы тысячи остались сиротами. Конфликт в Центральноафриканской республике унес в этом году жизни 432 детей, 245 тыс. стали беженцами, до 10 тыс. рекрутированы в вооруженные группы. В Сирии беженцами стали 1,7 млн. детей, в Южном Судане - 326 тыс.

Как отмечает Детский фонд ООН, в зонах конфликтов детей убивают, похищают, подвергают сексуальному насилию. В Ираке, сообщает ЮНИСЕФ, террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) пытала детей, их также принуждали смотреть, как пытают взрослых, и участвовать в пытках и убийствах.

"Публикуя эти данные, мы хотим напомнить, что дети должны оставаться в стороне от вооруженных конфликтов. Абсолютно недопустимо, чтобы такое происходило с детьми в ХХI веке", - отметила Сара Кроу.