ЮНИСЕФ обеспокоен гибелью детей при разгоне протестов в Судане

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен возможной гибелью детей при разгоне протестов в Судане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор экстренных программ фонда Мануэль Фонтейн.

"Согласно сообщениям, в результате продолжающихся волнений, начавшихся в Судане в прошлом месяце, погибли дети. Согласно сообщениям, десятки детей также были ранены, некоторые были задержаны", - говорится в заявлении Фонтейна.

Фонтейн добавил, что дети в Судане уже страдают от растущей бедности - в частности, в последнее время резко упал уровень жизни, и некоторые семьи в целях экономии даже забрали детей из школ.

Фонд призвал власти страны защищать детей и их права на здравоохранение и образование.