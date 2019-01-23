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    ЮНИСЕФ обеспокоен гибелью детей при разгоне протестов в Судане

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен возможной гибелью детей при разгоне протестов в Судане.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,  об этом сообщил директор экстренных программ фонда Мануэль Фонтейн. 

    "Согласно сообщениям, в результате продолжающихся волнений, начавшихся в Судане в прошлом месяце, погибли дети. Согласно сообщениям, десятки детей также были ранены, некоторые были задержаны", - говорится в заявлении Фонтейна.

    Фонтейн добавил, что дети в Судане уже страдают от растущей бедности - в частности, в последнее время резко упал уровень жизни, и некоторые семьи в целях экономии даже забрали детей из школ.

    Фонд призвал власти страны защищать детей и их права на здравоохранение и образование.

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