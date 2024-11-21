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ЮНИСЕФ: Не менее 650 детей в этом году стали жертвами конфликта в Мьянме

ЮНИСЕФ: Не менее 650 детей в этом году стали жертвами конфликта в Мьянме Только в 2024 году по меньшей мере 650 детей были убиты или искалечены в результате насилия в Мьянме.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 23:02
ЮНИСЕФ: Не менее 650 детей в этом году стали жертвами конфликта в Мьянме

Только в 2024 году по меньшей мере 650 детей были убиты или искалечены в результате насилия в Мьянме.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении заместителя исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной деятельности и снабжению Теда Чайбана.

Отмечается, что дети порядка трети жертв среди гражданского населения от наземных мин.

"Гуманитарный кризис в Мьянме достигает критической точки, эскалация конфликта и климатические потрясения подвергают детей и семьи беспрецедентному риску. Более 3,4 миллиона человек были перемещены по всей стране, почти 40 процентов из которых — дети. <...> Наши усилия серьезно затруднены критически низким финансированием — было удовлетворено менее 25 процентов нашего гуманитарного призыва на 2024 год, в то время как потребности детей и семей продолжают расти", - подчеркнул Т.Чайбан.

Он добавил, что во время визита в районы, затронутые конфликтом, стал свидетелем разрушительного воздействия на детей, что усугубляется продолжающимся насилием и суровыми климатическими явлениями, такими как тайфун "Яги", вызвавший наводнение, от которого недавно пострадало более миллиона человек.

"Дети отрезаны от жизненно важных услуг, включая здравоохранение и образование, они страдают от последствий насилия и перемещения", - говорится в заявлении.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу партии "Национальная лига за демократию" на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек.

Кроме того, страна подвержена частым природным катаклизмам. В сентябре по меньшей мере 293 человека погибли, еще 89 человек пропали без вести после наводнений, вызванных тайфуном "Яги".

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