О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЮНИСЕФ: Многие дети Афганистана не доживут до весны

ЮНИСЕФ: Многие дети Афганистана не доживут до весны Без срочных согласованных действий, обеспеченных надлежащим финансированием, многие дети Афганистана не доживут до весны.
Другие страны
25 декабря 2021 г. 08:25
ЮНИСЕФ: Многие дети Афганистана не доживут до весны

Без срочных согласованных действий, обеспеченных надлежащим финансированием, многие дети Афганистана не доживут до весны.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом предупредил временно исполняющий обязанности представителя ЮНИСЕФ в Афганистане Абдул Кадир Мюссе.

Хроническое недоедание, перебои в работе органов здравоохранения и служб по оказанию основных услуг населению Афганистана и другие факторы привели к росту заболеваемости среди афганских детей.

Ситуация усугубляется последствиями пандемии, засухи и беспрецедентным продовольственным кризисом в стране.

Сотрудники Фонда отмечают, что ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане сопровождается вспышками опасных инфекционных заболеваний, особенно среди детей.

Маленьким афганцам грозят голод, корь, малярия и пневмония.

В 2021 году было зарегистрировано более 66 тыс. случаев кори среди детей. Поступают сообщения о вспышках диареи, малярии и лихорадки денге, подтверждено четыре случая дикого полиовируса типа 1.

Сейчас в стране сложились суровые зимние погодные условия, во многих районах температура уже значительно ниже нуля, а это соответственно привело к заболеваниям пневмонией и острыми респираторными заболеваниями. Многие афганские семьи живут в холодных домах, им нечем обогреть свои жилища.

В наибольшей опасности оказались дети из высокогорных регионов. Им срочно нужна зимняя одежда, одеяла и топливо для обогрева жилищ. На сегодняшний день в Афганистане примерно 25-30 процентов случаев смерти детей в возрасте до пяти лет вызваны инфекциями дыхательных путей, причем 90 процентов летальных исходов связаны с пневмонией.

Ранее в этом месяце ЮНИСЕФ обратился к донорам с призывом выделить 2 млрд долларов США для оказания помощи более 24 млн человек в Афганистане, половину из которых составляют дети.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Without urgent action, many Afghan children will not live to see spring – UNICEF 
Версия на азербайджанском языке YUNISEF: Tədbirlər görülməsə Əfqanıstanın bir çox uşaqları yazadək sağ qalmayacaq

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
Глава МИД Ирана: Мы договорились открыть новую страницу в азербайджано-иранских отношениях
24 декабря 2021 г. 16:26
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате 3+3 всегда остается открытой
Мария Захарова: Дверь для участия Грузии в формате "3+3" всегда остается открытой
24 декабря 2021 г. 16:19
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
Захарова: РФ приветствует участие ЕС в делимитации армяно-азербайджанской границы
24 декабря 2021 г. 16:12
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2021 г. 15:35
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
Ильхам Алиев: штрихи к портрету победоносного полководца 
24 декабря 2021 г. 09:10
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
Азербайджан вручил ноту протеста Франции
23 декабря 2021 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi