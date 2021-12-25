ЮНИСЕФ: Многие дети Афганистана не доживут до весны

Без срочных согласованных действий, обеспеченных надлежащим финансированием, многие дети Афганистана не доживут до весны.

Без срочных согласованных действий, обеспеченных надлежащим финансированием, многие дети Афганистана не доживут до весны.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом предупредил временно исполняющий обязанности представителя ЮНИСЕФ в Афганистане Абдул Кадир Мюссе.

Хроническое недоедание, перебои в работе органов здравоохранения и служб по оказанию основных услуг населению Афганистана и другие факторы привели к росту заболеваемости среди афганских детей.

Ситуация усугубляется последствиями пандемии, засухи и беспрецедентным продовольственным кризисом в стране.

Сотрудники Фонда отмечают, что ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане сопровождается вспышками опасных инфекционных заболеваний, особенно среди детей.

Маленьким афганцам грозят голод, корь, малярия и пневмония.

В 2021 году было зарегистрировано более 66 тыс. случаев кори среди детей. Поступают сообщения о вспышках диареи, малярии и лихорадки денге, подтверждено четыре случая дикого полиовируса типа 1.

Сейчас в стране сложились суровые зимние погодные условия, во многих районах температура уже значительно ниже нуля, а это соответственно привело к заболеваниям пневмонией и острыми респираторными заболеваниями. Многие афганские семьи живут в холодных домах, им нечем обогреть свои жилища.

В наибольшей опасности оказались дети из высокогорных регионов. Им срочно нужна зимняя одежда, одеяла и топливо для обогрева жилищ. На сегодняшний день в Афганистане примерно 25-30 процентов случаев смерти детей в возрасте до пяти лет вызваны инфекциями дыхательных путей, причем 90 процентов летальных исходов связаны с пневмонией.

Ранее в этом месяце ЮНИСЕФ обратился к донорам с призывом выделить 2 млрд долларов США для оказания помощи более 24 млн человек в Афганистане, половину из которых составляют дети.