​ЮНИСЕФ: Из-за кризиса на востоке Украины более 1,7 млн. детей оказались в сложной ситуации

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Из-за кризиса на востоке Украины более 1,7 млн. детей оказались в крайне сложной жизненной ситуации. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении для печати Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в пресс-релизе ЮНИСЕФ отмечается, что с марта текущего года на востоке Украины более 1 млн. людей покинули охваченные боями районы. Около 530 тыс. из них находятся внутри страны, среди них - 130 тыс. детей.

Как подчеркивает Детский фонд ООН, "имеются ограниченные возможности для интеграции детей, ставших перемещенными лицами, в систему образования" в тех местах, где они нашли временное убежище. Одна из причин: родители не записывают детей в школы, потому что собираются либо переехать в другие места, либо в будущем вернуться домой.

В сообщении фонда отмечается также, что в зоне боев в районе Донецка было закрыто 147 школ. Некоторые из них превратились в руины, другие остаются закрытыми из-за отсутствия должных условий безопасности. На территориях, контролируемых правительством Украины, повреждено или разрушено 187 образовательных учреждений.

Детский фонд ООН рассчитывает на поддержку со стороны доноров. Для того чтобы можно было оказать срочную помощь примерно 600 тыс. детей и их семьям, ему необходимо $32,4 млн.