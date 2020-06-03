ЮНИСЕФ: Европа может столкнуться со вспышкой кори

Европейские страны могут столкнуться с массовой вспышкой кори, если плановая вакцинация, приостановленная из-за пандемии COVID-19, немедленно не возобновится.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

"Я думаю, что в Европе, если мы не восстановим охват вакцинацией, мы рискуем столкнуться со вспышкой кори, это точно… Так что это реальная возможность, если мы не сможем восстановить проведение кампании плановой вакцинации в этом регионе", - заявила Хан.