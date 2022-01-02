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ЮНИСЕФ: Больше всего детей пострадало при военных действиях в Афганистане

ЮНИСЕФ: Больше всего детей пострадало при военных действиях в Афганистане В 2020 году было совершено 26 425 грубых нарушений прав детей. В первой четверти 2021 года, по предварительным данным, число таких случаев несколько снизилось, однако количество похищений детей и случаев сексуального насилия над несовершеннолетними продол
Другие страны
2 января 2022 г. 07:03
ЮНИСЕФ: Больше всего детей пострадало при военных действиях в Афганистане

В 2020 году было совершено 26 425 грубых нарушений прав детей. В первой четверти 2021 года, по предварительным данным, число таких случаев несколько снизилось, однако количество похищений детей и случаев сексуального насилия над несовершеннолетними продолжало расти тревожными темпами – таких преступлений было совершено, соответственно, на 50 и 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как передает Report, такие данные приводит пресс-служба Организации объединенных наций со ссылкой на Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Чаще всего похищения происходили в Сомали и Демократической Республике Конго (ДРК). По случаям сексуального насилия против детей лидируют ДРК, Сомали и Центральноафриканская Республика (ЦАР).

Самое высокое число детей, пострадавших в результате военных действий, выявлено в Афганистане - 28,5 тысячи. Это 27 процентов от общего числа таких нарушений по всему миру. Страны Ближнего Востока и Северной Африки лидируют по числу нападений на школы и больницы.

В октябре в ЮНИСЕФ сообщили об ужасающих данных, поступивших из охваченного войной Йемена: с марта 2015 года там погибли и получили увечья 10 тысяч детей – по четыре ребенка каждый день. Также ежедневно дети страдают в Буркина-Фасо, Камеруне, Колумбии, Ливии, Мозамбике и Филиппинах.

В 2020 году в результате сработавших взрывных устройств, в том числе оставшихся после войны, погибли и получили увечья более 3,9 тыс. детей.

Зачастую одно нарушение ведет за собой другое: например, в 37 процентах случаев детей похищали, чтобы затем насильно поставить под ружье. Особенно эта практика укоренилась в Сомали, ДРК и ЦАР.

В ЮНИСЕФ обратились ко всем сторонам конфликта с призывом официально взять на себя обязательство принять конкретные меры для защиты прав детей, оказавшихся в условиях военных действий.

С 2005 года конфликтующие стороны подписали лишь 37 таких обязательств – это возмутительно низкий показатель, считают в ЮНИСЕФ.

"Дети, живущие в условиях войны, могут рассчитывать на безопасность только в том случае, если стороны конфликта предпримут конкретные действия по их защите и перестанут грубо нарушать их права", - заявила глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор, призвав всех, кто ведет войну, прислушаться к ее словам и прекратить атаки против детей.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada ən çox Əfqanıstanda uşaqlar müharibədən zərər çəkib

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