ЮНИСЕФ: Больше 80% детей в секторе Газа испытывают острую нехватку еды

Больше 10 тыс. детей в секторе Газа в возрасте до 5 лет в ближайшие недели будут страдать от опасного для жизни недоедания,

Больше 10 тыс. детей в секторе Газа в возрасте до 5 лет в ближайшие недели будут страдать от опасного для жизни недоедания.

Как передает Report, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), больше 80% детей младшего возраста испытывают острую нехватку продовольствия.

Серьезному риску недоедания подвержены 335 тыс. детей младше пяти лет. "Продовольственная и медицинская системы сектора Газа столкнулись с полным крахом", - говорится в заявлении на сайте организации.

В ЮНИСЕФ также обеспокоены питанием больше 155 тыс. беременных и кормящих женщин, а также 135 тыс. детей в возрасте до двух лет. Фонд отмечает, что больше двух третей больниц не работают из-за нехватки топлива, воды и жизненно важных медикаментов.