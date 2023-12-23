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ЮНИСЕФ: Больше 80% детей в секторе Газа испытывают острую нехватку еды

ЮНИСЕФ: Больше 80% детей в секторе Газа испытывают острую нехватку еды Больше 10 тыс. детей в секторе Газа в возрасте до 5 лет в ближайшие недели будут страдать от опасного для жизни недоедания,
Другие страны
23 декабря 2023 г. 05:24
ЮНИСЕФ: Больше 80% детей в секторе Газа испытывают острую нехватку еды

Больше 10 тыс. детей в секторе Газа в возрасте до 5 лет в ближайшие недели будут страдать от опасного для жизни недоедания.

Как передает Report, по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), больше 80% детей младшего возраста испытывают острую нехватку продовольствия.

Серьезному риску недоедания подвержены 335 тыс. детей младше пяти лет. "Продовольственная и медицинская системы сектора Газа столкнулись с полным крахом", - говорится в заявлении на сайте организации.

В ЮНИСЕФ также обеспокоены питанием больше 155 тыс. беременных и кормящих женщин, а также 135 тыс. детей в возрасте до двух лет. Фонд отмечает, что больше двух третей больниц не работают из-за нехватки топлива, воды и жизненно важных медикаментов.

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