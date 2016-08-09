ЮНИСЕФ: Более 1100 детей погибли в Йемене с марта 2015 года

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ За время эскалации конфликта в Йемене с марта прошлого года был убит, по меньшей мере, 1221 ребенок и 1650 получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник в Женеве заявлении представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене Джулиана Харнейса.

"Дети платят самую тяжелую цену за конфликт в Йемене", - отмечает он, сообщая о том, что 7 августа в округе Ан-Ним к востоку от йеменской столицы Саны четверо детей погибли и трое получили ранения. ЮНИСЕФ "призывает все стороны проявлять максимум предосторожности и избегать (нанесения ущерба) гражданской инфраструктуре". Им рекомендовано "соблюдать международное гуманитарное право и не причинять детям вреда".

"Со времени эскалации конфликта в Йемене в марте 2015 года ЮНИСЕФ получил подтверждение, что 1121 ребенок был убит и еще 1650 ранены", - указывает Харнейс, подчеркивая, что "истинное число, скорее всего, значительно выше".