ЮНИСЕФ: Более 11 тысяч детей погибло за 4 года конфликта в Сирии

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Количество детей, погибших за 4 года конфликта в Сирии, превысило 11 тысяч, еще 7,6 миллиона детей пострадали или оказались вынужденными переселенцами. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Сирии Ханна Сингер (Hanna Singer).

"Порядка 11 тысяч детей было убито из-за конфликта на данный момент. Но я уверена, что реальные цифры намного больше. Кроме того 5,6 миллиона детей пострадали от конфликта внутри Сирии и еще 2 миллиона оказались за пределами страны, они стали беженцами войны", - сказала она.

По словам Сингер, ЮНИСЕФ, в частности, в настоящее время ведет через партнеров переговоры с группировкой "Исламское государство", чтобы прекратить массовые нарушения прав детей, которые осуществляет эта террористическая организация.

Сингер подчеркнула, что международное сообщество должно оказать давление на тех, кто имеет влияние или общается с группировкой "Исламское государство", "чтобы остановить эти невозможные нарушения в отношении детей".





