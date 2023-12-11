ЮНИФИЛ предупредил о вероятном расширении ближневосточного конфликта

Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что вероятность "просчета", который может спровоцировать расширение конфликта на Ближнем Востоке, возрастает.

Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) заявили, что вероятность "просчета", который может спровоцировать расширение конфликта на Ближнем Востоке, возрастает.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации в соцсети Х.

"Спустя более чем два месяца активных обстрелов вдоль "голубой линии" возрастает вероятность просчета, который может спровоцировать более широкий конфликт", - говорится в публикации.

Кроме того, в ЮНИФИЛ заявили, что в субботу обстрелу подверглась их сторожевая вышка в окрестностях Ибель-Каме на юге Ливана, в результате чего строение было повреждено. Никто из сотрудников не пострадал, причина обстрела выясняется.