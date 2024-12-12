ЮНЕСКО: В зонах боевых действий в этом году погибли 42 журналиста

Не менее 68 журналистов погибли в 2024 году, при этом более 60% из них - в зонах боевых действий.

Не менее 68 журналистов погибли в 2024 году, при этом более 60% из них - в зонах боевых действий.

Как передает Report, такие данные приводит организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Согласно отчету, в странах, где ведутся боевые действия, произошло 42 из 68 убийств работников СМИ. Большинство случаев приходятся на Палестину (18 человек), тогда как в Украине организация зафиксировала гибель четырех журналистов.

В документе не уточняются имена и страны происхождения погибших журналистов, а также издания, на которые они работали.

Отметим, что с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года в мире были убиты 162 работника СМИ, из них 72 погибли в зонах конфликтов.