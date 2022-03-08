ЮНЕСКО призвала обеспечить защиту объектов культурного наследия в Украине

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вновь призывает стороны конфликта в Украине обеспечить сохранность объектов культурного наследия и планирует обеспечить особую систему их маркировки.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вновь призывает стороны конфликта в Украине обеспечить сохранность объектов культурного наследия и планирует обеспечить особую систему их маркировки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее коммюнике распространила во вторник пресс-служба организации.

"Основная задача - обозначить объекты и памятники культурного наследия и напомнить об их особом статусе как охраняемых районов в соответствии с международным правом", - заявила генеральный директор организации Одре Азуле.

По ее словам, сейчас ЮНЕСКО ведет переговоры с представителями Украины для обеспечения маркировки на объектах отличительной эмблемой "Голубой щит" Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта во избежание преднамеренного или случайного ущерба. Среди приоритетных объектов называются собор святой Софии в Киеве и связанные с ним монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра. Процедура маркировки также уже началась на минувших выходных в историческом центре Львова.

Кроме того, ЮНЕСКО организует спутниковый мониторинг за рядом объектов, которые "находятся под угрозой или уже подверглись воздействию", в целях оценки ущерба. Как заявил директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо, сейчас под наблюдением находится около десятка приоритетных объектов, "в том числе из списка Всемирного наследия".

9 и 10 марта представители ЮНЕСКО проведут переговоры с украинскими специалистами, в том числе управляющими этими историческими и культурными объектами, чтобы определить их актуальные потребности.