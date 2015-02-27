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    ​ЮНЕСКО осудила уничтожение террористами древностей Ирака

    Я глубоко шокирована видеозаписью, которая показывает уничтожение статуй

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова резко осудила уничтожение "Исламским государством Ирака и Леванта" (ИГИЛ) древностей в иракском городе Мосул, передает Report со ссылкой на BBC.

    "Я глубоко шокирована видеозаписью, опубликованной сегодня, которая показывает уничтожение статуй и других артефактов в Музее Мосула. Я осуждаю это как умышленную атаку против тысячелетней истории и культуры Ирака, а также как подстрекальство к насилию и ненависти", - говорится в заявлении Боковой.

    Как отмечает глава ЮНЕСКО, действия ИГИЛ нарушают недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, которая осуждает уничтожение культурного наследия и вводит меры по предотвращению незаконной продажи древностей и культурных ценностей Ирака и Сирии.

    По словам Боковой, она обратилась к Совету Безопасности с просьбой организовать экстренное заседание по вопросу защиты культурного наследия Ирака.

    На видео люди в черных одеждах сбрасывают на пол скульптуры и ломают их при помощи кувалд и даже электрической дрели. В частности, они разрушают один из шедевров ассирийского искусства - относящуюся к IX веку до н.э. скульптуру крылатого быка из Ниневии, считавшегося божеством-защитником.

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