​ЮНЕСКО осудила уничтожение террористами древностей Ирака

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова резко осудила уничтожение "Исламским государством Ирака и Леванта" (ИГИЛ) древностей в иракском городе Мосул, передает Report со ссылкой на BBC.

"Я глубоко шокирована видеозаписью, опубликованной сегодня, которая показывает уничтожение статуй и других артефактов в Музее Мосула. Я осуждаю это как умышленную атаку против тысячелетней истории и культуры Ирака, а также как подстрекальство к насилию и ненависти", - говорится в заявлении Боковой.

Как отмечает глава ЮНЕСКО, действия ИГИЛ нарушают недавнюю резолюцию Совета Безопасности ООН, которая осуждает уничтожение культурного наследия и вводит меры по предотвращению незаконной продажи древностей и культурных ценностей Ирака и Сирии.

По словам Боковой, она обратилась к Совету Безопасности с просьбой организовать экстренное заседание по вопросу защиты культурного наследия Ирака.

На видео люди в черных одеждах сбрасывают на пол скульптуры и ломают их при помощи кувалд и даже электрической дрели. В частности, они разрушают один из шедевров ассирийского искусства - относящуюся к IX веку до н.э. скульптуру крылатого быка из Ниневии, считавшегося божеством-защитником.